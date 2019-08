Estudio: Prendas que debes tener cuidado al usar

Ciudad de México.- Para lucir espectacular hay que estar consciente de que algunas combinaciones de ropa son imposibles.



¿Sabes combinar tu ropa de forma correcta?.- muchas mujeres se dejan llevar por las prendas que les gustan y las hacen sentir cómodas, pero a mayoría de las ocasiones, la elección puede no ser tan agradable a la vista del público, no te irías a trabajar en sandalias ¿o sí?

La empresa británica que investiga los mercados, Mintel, descubrió que el 44% de las mujeres odia ir de compras, pero incluso si te gusta pasearte por las tiendas, a menudo las compras pueden ser impulsivas, porque resulta difícil resistirse a una prenda que te ha gustado.

¿Cómo lo utilizo?.- Así es como tu vestuario puede acabar apareciendo ropa problemática: elegante, sí, pero incómoda o difícil de cuidar. Dale un orden a todo, en este artículo te contaremos por qué es mejor renunciar a determinadas prendas para no lamentar tirar el dinero, en pocas palabras, no lo compres si no puedes combinarlo en tu closet.

Parte de abajo.- Cada mujer conoce el mejor atributo de su cuerpo, y es normal querer lucirlo ante el mundo, sin embargo, estas pueden pasar de verse ‘chic’ a corriente. En el caso de los pantalones claros, cuando son muy ajustados o la ropa interior es de un color más llamativo, se pueden notar las transparencias. Siempre es bueno tener una o dos blusitas largas en tu closet para poder usar este tipo de ropa con comodidad.

Parte superior.- Los tops y blusas ‘strapless’ son románticos y femeninos, pero no es lindo estar subiéndolos todo el día, de preferencia elígelos en vestidos, pues por su costura se sostienen solos.