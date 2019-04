Eva Gabriela Leyva, estudiante cajemense que destaca en Colombia y Estados Unidos

Ciudad Obregón, Sonora.- Perseverancia, constancia y construcción de metas académicas para ser una gran profesional en el ramo de la Bibliotecología ha puesto en práctica una destacada cajemense: Eva Gabriela Leyva Contreras, quien desde sus estudios primarios ha demostrado ser una buena estudiante.

La hija de Juan Leyva Mendívil y Eva Luz Contreras Cabrales tuvo una infancia sencilla y muy alegre entre las colonias Municipio Libre y Primero de Mayo. Los planteles donde se formó fueron: la Primaria Primero de Mayo, la Técnica número 2 y el Cbtis 37.

Decidió estudiar en la UNAM la carrera Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información. Actualmente se encuentra en la Universidad de Antioquía, en Colombia, estudiando pregrado en Bibliotecología, lo que le permitirá tener una doble titulación.

Eva, ¿por qué te interesó esta carrera?

“Realmente, fue una decisión muy difícil. Sabía que queríar una carrera que se encontrara en la Facultad de Filosofía y Letras porque lo que me gustan son las Humanidades, pero cuando me decidí por Bibliotecología fue porque, en un principio, mi interés principal era formarme como editora y consideré que el manejo de la información me ayudaría en eso”.

¿Ha sido enriquecedor el conocimiento adquirido?

"Por supuesto que ha sido enriquecedor, sobre todo por los enfoques que se tiene en cada una de las escuelas, aquí trabajan mucho en el activismo y participación social desde estudiantes, así que ha sido muy interesante ver la bibliotecología en distintos contextos".



¿Cómo obtuviste tu pregrado en Colombia?

“Desde el primer semestre en la carrera, quien en ese momento era la coordinadora del proyecto, nos hablaba mucho sobre que se estaba trabajando en abrir la opción de una doble titulación y en ese momento pensé que quería obtenerla, así que en el transcurso de los semestres tenía en mente eso. Tener como meta el intercambio me ayudó a no declinar en algunas materias que no me gustaban. Así que pasé todas mis materias y me esforcé en mantener un promedio arriba de lo que solicitarían. Desde el principio fui muy insistente en mi interés sobre esto.

Al final terminé siendo la alumna elegida”.

Llegas a Colombia, un mundo diferente. Todo nuevo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención?

“Bueno, después de toda la carga histórica que trae Colombia, es muy interesante ver todo el trabajo que están llevando a cabo. Se supone que están en una época de ‘posconflicto’ armado, así que hay muchos movimientos culturales (entre ellos muchos proyectos bibliotecarios) que abordan el tema. Eso es muy interesante tanto vivirlo como estudiarlo. Y socialmente también es visible toda la etapa de ‘sanación’ por la que están pasando".

¿Alguna anécdota?

"Una vez me tocó que un muchacho de un movimiento me dijera que México no ayudaba mucho en esta época porque todo por lo que ellos venían luchando, nosotros se lo estábamos vendiendo a las nuevas generaciones a partir de nuestras narcoseries y narcopelículas.

¿Son movimientos antinarcos?

“Es que los movimientos no se declaran antinarcos y creo que no los denominaría así. Teóricamente se define que Colombia está en una época de posconflicto armado, lo cual incluye todos los conflictos causados por guerrillas y por el paramilitarismo. Por lo que he visto, los movimientos sociales intentan crear conciencia sobre todo lo que ha pasado así como para evitar que los más chicos caigan en manos de grupos armados y pandillas que controlan el flujo de narcotráfico en las comunas. Es realmente muy complejo".

Háblame de tu estadía en Indianápolis, Estados Unidos:

"Gané la beca Nasig 2017, la cual consistía en una beca a un estudiante mexicano del área de Bibliotecología que incluía visa, vuelo, hospedaje, efectivo para la comida y el ingreso a las conferencias. Yo fui la primera a la que se le dio la oportunidad de dar una ponencia en inglés sobre un tema de mi interés y tengo que decir que gustó tanto que en ese momento Joseph Hinger, quien es el contacto en México de NASIG, solicitó que el siguiente año fuera igual. El muchacho del año pasado (de Chihuahua) también estuvo muy bien y este año dieron la sorpresa de que el rendimiento de los dos últimos estudiantes fue tan bueno que después de quince años ampliarían de una a dos becas".

¿Qué extrañas de México y de Sonora?

“Mi familia, mis amigos y la comida. En serio que tenemos la mejor comida. Extraño la tierrita que se siente al andar por la calle, el campo, el calor. Muero por unos tacos de cahuamanta con un bichi y una soda con hielo, así de específico. Y obviamente los tacos de asada y los hotdogs. Aquí no comen tortillas. Lo típico son las arepas y el arroz; también hay demasiadas hamburgueserías. El único chile que encuentro en el súper es ají picante, y en los restaurantes no hay chile”.

¿Cuál es tu sueño al concluir tu carrera?

“Quiero seguir preparándome. Me interesa realizar posgrados, planeo solicitar mi ingreso a la maestría y posteriormente al doctorado y me gustaría que mi campo de estudio y de acción sea nuestro municipio. Quiero regresar a poner en práctica lo que he aprendido y lo que seguiré aprendiendo. De hecho, antes de venirme, mi idea era enfocar mi tesis en el Campo 5 pero como me titulo aquí, tendré que hacerlo para la maestría”.

El apoyo de tus padres ha sido fundamental, ¿qué les dices?

“Ambos han sido un eje principal en mis estudios y en mi crecimiento. Sin su apoyo no estaría en Colombia y tal vez ni siquiera hubiera salido de Obregón. Ha sido un verdadero trabajo en equipo donde todos cumplimos roles importantes. Mi papá es el sustento económico y ha sido una imagen importante sobre cómo hacer las cosas bien en el trabajo. Mi mamá, por su parte, ha dedicado su vida a cuidarme, a educarme; ella me ha formado y hasta mi hermana Astrid se ha visto involucrada en todo esto, es mi pequeña y quiero ser una imagen profesional respetable para ella”.