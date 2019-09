Evita la diabetes comiendo de manera saludable gracias a estos alimentos

Ciudad de México.- Esta enfermedad es un problema grave de salud hoy en día, ya que afecta al modo en que el organismo utiliza la glucosa, ya que el azúcar es la principal fuente de energía de tu cuerpo y esta afecta a los niños y adultos de todas las edades, existen diferentes maneras de contraerla, pero también se puede prevenir.

¿Qué es lo que funciona mal en la diabetes?

Cuando se come la glucosa en los alimentos ingresa en tu sangre. El páncreas, que es una glándula ubicada en el abdomen que ayuda a digerir los alimentos, produce una hormona llamada insulina, que es la que ayuda a que la glucosa ingrese en nuestras células y así estas obtengan la energía que precisan para funcionar.

En casos de diabetes, el cuerpo no produce por sí mismo insulina, a esto se llama diabetes 1, donde los pacientes deben inyectársela a diario o bien no funciona de manera regular, esto se conoce como diabetes tipo 2. Como resultado, los niveles de azúcar en sangre se elevan por demás.

Conoce un poco más sobre esta enfermdedad

La diabetes tipo 1 no puede prevenirse, pero la 2 sí. Se calcula que alrededor de la tercera parte de las personas que padecen diabetes tipo 2 no saben que la tienen. Antes de desarrollarla, la mayor parte de ellas sufren de ‘prediabetes’, destacándose niveles levemente elevados de azúcar en la sangre, pero no alarmantes.

Cada vez hay más personas que la padecen en todo el mundo, teniendo como desencadenantes la obesidad, el sedentarismo, y la alimentación alta en grasas y calorías.

1 Los cítricos Los cítricos contienen nobiletina que te protege. 2 La manzana La manzana controla los niveles de glucosa. 3 Las papas Las papas aportará vitamina A y fibra a la dieta. 4 La canela La canela ayuda a reducir el azúcar en la sangre. 5 Las legumbres Las legumbres reducen los niveles de colesterol.