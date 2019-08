¡Evita peligros! Conoce la manera ideal de enseñarle a tus hijos a conducir

No grites, vayan a un lugar vacío donde puedan practicar maniobras de vuelta, acelerar y frenar, donde no haya peligro de hacerle daño a un peatón, otro auto o al mismo conductor. La seguridad es primero, por lo que no debes poner tenso al conductor, y así este se podrá concentrar. No a todos les va bien en la primera vez.