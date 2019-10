Ex de José José asegura que no cobra por dar entrevistas: "Si les pedí dinero fue para que no me llamaran"

Ciudad de México.- El fallecimiento de José José ha desatado muchas controversias, siendo una de ellas la noticia de que Anel Noreña, exesposa del cantante y madre de sus dos hijos mayores, estaba vendiendo a 5 mil dólares (casi 100 mil pesos) las entrevistas.

Luego de que la periodista Chamonic revelara un chat en el que aparentemente la ex del ‘Príncipe de la Canción’ le solicita esta cantidad por brindarle una entrevista, Anel ofreció una aclaración al programa Venga la Alegría.

No estoy dando entrevistas, tengo mucha tristeza de cómo están tratando el caso, entonces ahorita estoy concentrada con mis hijos y nada más, yo no cobro, no es cierto… Desde el sábado es lo mismo, entonces no estoy dando entrevistas, muchas gracias, como tú has visto no he publicado absolutamente nada, por favor”, respondió.