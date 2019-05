Exalcaldesa de Lima asegura no sentirse arrepentida de haber recibido dinero de Odebrecht

Lima, Perú.- Dictan condena de 18 meses de prisión a exalcaldesa de Lima Susana Villarán luego de que asegurara no sentirse arrepentida de haber financiado la campaña contra su revocatoria de 2013 con dinero de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

Acusan a ex alcaldesa de Lima Susana Villarán por caso Odebrecht | Internet

No me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé en ese momento tan grave de la ciudad", dijo Villarán.

Durante la audiencia judicial que evaluó su ingreso en prisión preventiva solicitado por la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, lavado de dinero y asociación ilícita.

Susana Villarán dijo al magistrado que jamás evadiría la justicia:

Yo no soy de las personas que se fugan ni evaden la justicia. Soy de las personas que siempre dan la cara, por dignidad, porque tengo tres hijos y seis nietos a los que siempre les digo la verdad y porque hay mucha gente que me votaron y creen en mi palabra", señaló Villarán.

Además, el sábado pasado decidió confesar que tenía conocimiento de los aportes irregulares de Odebrecht y OAS.

Cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña", apuntó ex alcaldesa.

Antes de recordar que los indicios recogidos hasta ahora por la Fiscalía deberán convertirse en pruebas fehacientes para el juicio donde anunció que se defenderá con todos los argumentos a su disposición.

Reafirmo lo que he dicho siempre: no hemos recibido coimas (sobornos), no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas y jamás se han hecho adendas a la medida de los intereses de estas empresas a cambio del aporte económico dado", afirmó Susana.