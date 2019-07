Excandidato a la presidencia de EU muere a causa de leucemia a los 89 años

Dallas, EU.- La madrugada de este martes falleció el empresario de 89 años, Ross Perot, a causa de la leucemia que enfrentaba desde hace años.



Nacido en Texarkana en 1930, en el este Texas, Perot solía mencionar que su primer trabajo a los 8 años como repartidor del diario local, el Texarkana Gazette, marcó su futuro de emprendedor empresarial.



Insatisfecho con la falta de oportunidades, fundó en 1962 su propia empresa de procesamiento de datos, Electronic Data Systems (EDS), una de las pioneras del sector informático en EU y origen de su fortuna.



Posteriormente, en 1984, la vendió a General Motors por dos mil 500 millones de dólares.



En su autobiografía, Ross Perot: My Life & the Principles for Success (Mi vida y los principios del éxito) rememoró que nunca había tenido más de un par de zapatos y cuatro conjuntos de ropa interior, por lo que se sorprendió cuando le entregaron varios pares de calzado y una docena de conjuntos de ropa interior al entrar en la academia naval.

Ese fue posiblemente mi primer ejemplo de excesivo gasto gubernamental", escribió.

Su fama mundial más allá del mundo de los negocios llegó con su salto a la arena política como candidato independiente en las elecciones de 1992, en las que se enfrentó al entonces presidente republicano George H.W Bush (1989-1993) y al candidato demócrata Bill Clinton (1993-2001).

Perot perdió, pero obtuvo cerca del 19 por ciento de los votos, el mayor porcentaje para un aspirante independiente que no concurriese ni con demócratas ni republicanos en 80 años.



El eje de su campaña giró en torno al combate de la deuda y el equilibrio del presupuesto nacional.



Fue también muy crítico con la Primera Guerra del Golfo Pérsico y la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con México y Canadá.



Los historiadores políticos consideran que la candidatura de Perot fue la responsable del triunfo de Clinton y le costó la reelección al republicano H.W. Bush.



Cuatro años más tarde, en 1996, volvió a presentarse con un programa ultraconservador a las elecciones presidenciales, al frente del Partido de la Reforma de EU, y recibió el 8.4 por ciento de los votos, en una contienda en la que el demócrata Bill Clinton logró la reelección.



Tras este segundo y fallido intento, Perot abandonó la política nacional y se centró en sus negocios y su familia, así como en labores filantrópicas, especialmente para causas médicas y de apoyo a los veteranos de guerra.