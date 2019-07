Exdirigente de Canaco Navojoa acusa intento de homicidio y a policías 'coludidos' con presuntos delincuentes

Navojoa, Sonora.- Joaquín de Jesús Torres Velarde, vecino de la colonia Rosales, en Navojoa, tenía una herida en su pecho que le hicieron sus atacantes con un arma blanca, cuando fue lesionado en días pasados por un grupo de presuntos delincuentes en su negocio.

El navojoense señaló que todo comenzó por motivo de un robo que se tuvo en una marmolería local, propiedad de él y sus familiares, por lo que reportaron el hecho a las autoridades.

A los días se enteró de que los delincuentes, que ya habían sido previamente identificados por él y que radican en la colonia Hidalgo, comenzaron a vender las cosas robadas, lo cual causó indignación por parte de Torres Velarde, por lo que decidió ir personalmente a aclarar la situación.

Comentó que al llegar al domicilio de los ladrones, uno de ellos se abalanzó hacia él para agredirlo, por lo que el exlíder de Canaco cómo pudo logró defenderse y emprender la huida, no sin que antes el agresor en compañía de sus amigos quebrara los vidrios de su camioneta.

El segundo ataque

Torres Velarde afirmó que al llegar al domicilio de sus papás, procedió a limpiar los vidrios rotos de su auto, sin imaginarse que los delincuentes venían siguiéndolo, ante su sorpresa alrededor de ocho motocicletas llegaron, y él trató de resguardarse en su casa, pero con uso de violencia, los malhechores lograron entrar y comenzar a golpearlo, e incluso fue herido con un arma.

Los vecinos ante la trágica situación optaron por hablarle a la Policía Municipal, los cuales llegaron a la brevedad, pero al salir, me doy cuenta que las autoridades eran amigos de los delincuentes, y estos en vez de arrestar a alguien por el delito, se pusieron a 'cotorrear' con ellos”, aseguró.

Las autoridades en vez de apoyarme con el proceso de denuncia, lo estaban obstaculizando, tratándome de convencer de que no denunciara, porque aseguraban que me iría peor a mí", explicó.

Sin apoyo ni auxilio

El día 16 de julio Joaquín de Jesús Torres Velarde, requirió apoyo de los policías municipales, pero denunció que en vez de arrestar a los probables delincuentes, los agentes de la administración de María del Rosario Quintero se pusieron a platicar con ellos. Ese día vivió un intento de asesinato y fue testigo de presunta corrupción por parte de la corporación policial de Navojoa.

Habrá manifestación

El presidente del Consejo de Administración de Grupos Políticos y Corriente de Opinión Rumbo al 2021, Arturo Osorio Valenzuela, grupo del cual forma parte Joaquín de Jesús Torres Velarde, afirmó que esto no se puede quedar impune, no solamente quieren un llamado de atención a los policías, sino el cese inmediato.

No buscamos solo un regaño, no pararemos hasta que los cesen, tendrían que intervenir también los regidores de Honor y Justicia del Ayuntamiento, si no actúan en Seguridad Publica, les haremos un plantón”, anunció.