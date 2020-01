Exministro británico pide a Meghan y Harry dejar sus títulos reales y devolver los millones gastados en los arreglos de Frogmore Cottage

Reino Unido.- El exministro británico, Norman Beker, en un reciente comuniado público aseveró que si Meghan Markle y el Príncipe Harry quieren separarse de la familia real y dejar de ser 'altos miembros' de la realeza, también deberían renunciar a sus títulos y pagar los millones que se gastó en los arreglos a Frogmore Cottage, la mansión que la Reina Isabel II les regaló por su boda.

Beker aclaró que a su punto de vista el duque de Sussex puede convertirse en un ciudadano privado, pero que al hacerlo debe renunciar a todo, no solo a las cosas que no le gustan, como las obligaciones con el cargo, señalando que no pueden tener "un pie dentro y otro fuera".

Usted es un miembro de la familia real o no. El Príncipe Harry tiene derecho, en mi opinión, a ausentarse y convertirse en ciudadano privado, pero lo que no puede hacer es convertirse en un ciudadano privado, no cumplir con los deberes reales y seguir haciendo que el estado pague por él", dijo el exministro.

Ante esto se adentro en el tema de la vivienda ya que la pareja real dijo que se vivirían en América del Norte y el Reino Unido para trabajar en ambas partes en su propia marca y continuar apoyando a la monarca de 93 años cuando sea necesario, por lo que planean conservar Frogmore Cottage, la lujosa mansión que la abuela de Harry les regalo, en la caul gastaron alrededor de 3 millones de euros en renovaciones.

Según Norman, al querer ser independientes como aseguraron deberían de regresarles a los contribuyentes esa exorbitante suma.

De igual manera señaló que la seguridad que utilicen en donde decidan vivir y la de los traslados, que suele ser más, de ahí a Londres aún seguirá siendo pagada por los contribuyentes, lo que es indignante y poco lógico a su deseo de independencia.

Debería devolver el dinero gastado en Frogmore Cottage y pagarse los aviones entre el Reino Unido y Estados Unidos. Y paga por su seguridad. La pareja dijo que todos los arreglos de viaje en su tiempo privado continuarán siendo pagados en privado y no por los contribuyentes del Reino Unido, pero es probable que el público aún pague los costos de seguridad", señaló Beker.

Para concluir el exministro recalcó lo de los títulos y mencionó que todo parece indicar que Meghan y Harry no piensan en renunciar a ellos, además de que usaran ello, ya que continuaran como los Sussex Royal, para comercializarse, como ya se había dicho anteriormente.

No abordaron el tema de los títulos en la declaración, pero parecen estar planeando convertir su apodo 'Sussex Royal' en una marca global, después de haberlo registrado en más de 100 artículos".