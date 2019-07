Expareja de Luis Miguel asegura que gracias a ella el artista 'levantó' su carrera musical

Ciudad de México.- La exnovia venezolana de Luis Miguel, la presentadora y modelo, Desiree Ortiz, aseguró que fue ella quien le dio ese impulsó al artista para que pudiera 'levantar' su carrera y solucionar sus problemas, esto durante una entrevista que tuvo en el célebre programa de TV Azteca, Ventaneando.

Durante la emisión, menciono que conoció al famoso 'Sol de México', en un momento muy difícil de su vida pues este enfrentaba problemas tanto en su vida personal como laboral, ya que tenía problemas económicos, legales y de salud, sin contar que tampoco había programada alguna presentación.

De igual forma señaló que ella llevo a su vida momentos de mucha alegría y diversión, además de un gran positivismo, con el que le hizó ver que era momento de cambiar su actitud y 'levantar' nuevamente su carrera.

También se mostró muy abierta a hablar del tipo de relación que ambos llevaron, lo que conllevaba estar en una relación amorosa con él y por su puesto uno de los motivos que trajo el fin de su relación.

Hubo un momento en que lo senté y le dije, ‘Este misterio y que no se puede hablar de ti y no se puede decir que uno está contigo, lo lamento, no. Llámame millenial, llámame lo que tú quieras, pero ya es hora que la gente conozca al ser humano’. Además venía el tema de su serie: ‘Éste es el momento que la gente se enamore no del artista sino de la persona que hay en ti’”, recordó.