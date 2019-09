¿Extremo? Mujer usa corsé por 20 horas al día para tener la cintura más pequeña del mundo

Portland, EU.- Sarah Vaeth quiere pasar a la historia como la mujer poseedora de la cintura más pequeña del mundo, ya que busca reducir su medida a 38 centímetros (15 pulgadas) y así alcanzar el récord.

La mujer de 43 años de edad y originaria de Portland, Oregon, es una pintora con una gran pasión por estilizar al extremo su cuerpo usando corsés.

Desde el 2014, Sarah ha logrado reducir su cintura a 40 centímetros (16 pulgadas) y lucha por alcanzar el récord impuesto de la cintura más diminuta del globo, el cual actualmente es de 38 centímetros.

De acuerdo con reportes, la madre de familia usa un corsé casi a diario durante 16 o 20 horas en un día para lograr su objetivo.

Mientras que reducir su cintura a 45 centímetros (18 pulgadas) fue sencillo para Sarah, pasar de los 45 a los 40 centímetros fue algo mucho más difícil.

Se describe que el interés de Sarah en usar corsés de esta forma inició cuando ella quería mejorar su postura, luego de que se diera cuenta de que estaba comenzando a encorvarse por estar todo el día sentada pintando.

Me volví un poco jorobada simplemente debido a malos hábitos de trabajo a lo largo de los años, y tropecé con los corsés en línea”, indicó la mujer, además de decir que, tras descubrir el potencial de esas prendas para mejorar la postura, se decidió a comprar un en línea.

Me intrigó y comencé a observar más, compré uno y quedé enganchada. Me di cuenta tan pronto usé uno por primera vez. Una vez que empecé a tener gran interés en los corsés, observé una gran cantidad de históricos ejemplos y simplemente quedé fascinada con cómo los estilos han cambiado a lo largo del tiempo”, agregó Sarah.

Ahora la mujer cuenta con una gran cantidad de esas prendas, y se indica que ha gastado miles en el seguimiento de su 'hobby'.

Debido a la llegada de su única hija en 2014, Sarah tuvo que tomar un descanso de usar corsés durante el embarazo, sin embargo, continúa persiguiendo su reto desde que dio a luz.

He usado corsés desde 2012, pero tuve que parar por un tiempo cuando esperaba a mi hija, así que empecé de nuevo después de que ella naciera a finales de 2014", explicó Sarah.

La mujer de 43 años reconoce que su uso de corsés para reducir su cintura se ha vuelto extremo, sin embargo, al ser cuestionada sobre los potenciales daños que podría causarle esto Sarah aseguró no estar preocupada.

Yo solo pienso que no hay ninguna evidencia de que eso puede pasar, la persona que actualmente sostiene el récord es Cathy Jung y ella está en medio de sus 80 ahora, así que no estoy preocupada. Ya no es acerca de estética, es acerca del reto. Quiero asegurarme de que esto realmente pasará, eso sería históricamente muy cool”, explicó Sarah.