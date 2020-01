FAOT 2020 reconoce a Ramón Vargas, Octavio Sosa y Rosa Dávila, grandes talentos culturales

Álamos, Sonora.- La edición número 36 del Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT 2020) dio inicio en Álamos, Sonora, la ciudad de los portales, así como en sus 12 sedes, ubicadas en Sonora, Baja California, Ciudad de México y Arizona, Estados Unidos.

Durante toda la semana, hasta el próximo sábado 25 de enero, se realizarán actividades artísticas y culturales, siendo el género operístico el que predomine, como ya es tradición del festival.

Reconocimientos.

El tenor Ramón Vargas, recibió la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2020, como reconocimiento a su trayectoria artística, al ser considerado uno de los mejores tenores de su generación y aclamado en los más grandes escenarios operísticos del mundo.

Durante la ceremonia previa a su concierto en Palacio de Gobierno, el Tenor recibió el galardón de manos de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano y el titular del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Mario Welfo Álvarez Beltrán.

Vargas se dijo muy agradecido por el reconocimiento a su trabajo, talento y trayectoria. En su discurso dijo que la música es vital para el ser humano, ya que crea lazos y conexiones entre las personas.

Así mismo, el escritor e historiador musical, Octavio Sosa recibió el reconocimiento el Mérito Artístico y Académico 2020. El escritor se dijo muy honrado con este premio, ya que el FAOT es uno de sus festivales favoritos desde hace 10 años.

Esto me indica que el trabajo que hemos hecho, y digo ‘hemos hecho’ porque las cosas no las hace uno solo, pues no ha sido en balde”, dijo.