FBI pide ayuda para identificar a víctimas del "mayor asesino serial en la historia de Estados Unidos"

Estados Unidos.- Samuel Little confesó haber estrangulado hasta matarlas a 93 personas provenientes desde Florida a California durante más de tres décadas, sin embargo, las autoridades han confirmado tan solo cerca de la mitad de las víctimas y él ha sido condenado únicamente por algunos de dichos homicidios.

El FBI ahora solicita la ayuda del público para identificar a las víctimas de los casos que permanece no confirmados, esto después de que analistas oficialmente determinaran que su muy detallada confesión puede ser creíble, lo cual lo convierte en el "más prolífico asesino serial en la historia de Estados Unidos".

Las autoridades dijeron que la matanza de Little abarcó 20 estados de 1970 a 2005, aunque muchos de los cuerpos nunca fueron encontrados. Asimismo, muchos de los casos no fueron investigados debido a que el método de asesinato de Samuel Little no siempre dejaba signos obvios de homicidio.

El hombre de 79 años de edad a menudo dejaba inconscientes a sus víctimas, muchas de las cuales eran mujeres vulnerables que trabajaban como prostitutas y eran adictas a las drogas, luego las estrangulaba y tiraba sus cuerpos en callejones o áreas remotas, dijo el FBI.

Una gran cantidad de muertes originalmente fueron atribuidas a sobredosis o a causas accidentales. Little se encuentra en prisión desde 2012 y ha recibido varias condenas perpetuas por homicidios cometidos en los estados de California y Ohio.

Desde entonces, el convicto ha proveído a las autoridades de detalladas y precisas descripciones de sus numerosas víctimas, incluidos sus nombres, aproximado peso y altura, ropa y otras características físicas, además de dibujos de ellas.

La había visto en el bar en la avenida 17... y tenía puesta una minifalda color crema. Crema y roja", dijo Little a los investigadores en uno de los videos de sus confesiones que han sido liberados.

Se reporta que el criminal estaba describiendo a una mujer transgénero llamada Marianne o Mary Ann, a la cual dice que asesinó en Miami, en 1971 o 1972. En otra confesión, Samuel habló de una mujer de Arkansas que dice haber matado entre 1992 y 1995.

El FBI dijo que ha verificado 50 de las confesiones de Little, y por muchas se espera confirmación.