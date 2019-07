(FOTOS) Filtran chats de agentes fronterizos en los que se burlan de las muertes de migrantes

California, EU.- El medio de investigaciones ProPublica reveló que un grupo de presuntos miembros de la Patrulla Fronteriza (CBP) de EU utilizaron un grupo de Facebook para bromear y burlarse de la muerte de migrantes.

En un intercambio de mensajes, los elementos se refirieron en tono de burla a la muerte de un migrante de 16 años que falleció en mayo pasado cuando estaba bajo la custodia de las autoridades federales en Weslaco, Texas. Entre los textos habría uno que dice:

If he dies, he dies" (si se muere, se muere), asegura ProPublica.