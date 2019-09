FOTOS: Joven es atacada en el Metro por un hombre de 55 años; su nariz fue rota de manera espeluznante

Newcastle, Inglaterra.- Emma Clark, de 27 años de edad, fue atendida en el Hospital para Mujeres del Noreste en la ciudad de Newcastle en domingo cuando regresaba a su casa, momento en el que fue atacada en el Metro.

La mujer se quejó sobre un hombre que quebró su nariz al atacarla. La Policía confirmó que un sujeto de 55 años fue arrestado como presunto responsable.

Emma dijo a Newcastle Chronicle:

No podía estornudad del dolor que sentí detrás de mis ojos.

Había tenido una noche brillante y la competencia fue fantástica... realmente había ayudado a mejorar mi confianza mientras sufro con problemas de salud mental. Esto me tumbó otra vez. Me siento horrible por mi nariz. Estoy devastada, me siento fea”.