FOTOS: Joven se elimina tatuaje con un rallador de queso a los 10 días de hacérselo

Ciudad de México.- Mediante redes sociales, surgió la historia de un joven de 21 años, el cual se viralizó por haber retirado un tatuaje con rallador de queso.

Acompañado de ese mensaje, el chico añadió una foto de la modificación a las horas de habérsela realizado.

Los que provocó que este hombre se retirara el tatuaje, fue que no le gustó el resultado, aunque por otra parte se dice que buscaba entrar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y unos de los requisitos era no tener rayas en el cuerpo, por lo que incurrió a ese acto en agosto de 2017.

Me hice el tatuaje y a la semana quise inscribirme para ingresar en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Si bien en los requisitos de la web no aparece, me comentaron que no podía trabajar con tatuajes visibles. Esto ocurrió en agosto de 2017. En ese momento tenía 19 años”, mencionó.