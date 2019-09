FOTOS: Pequeña que consuela a su hermano menor con cáncer se hace viral por tiernas imágenes que te romperán el corazón

Texas, Estados Unidos.- Las fotos de un niño de 4 años que lucha contra la leucemia se hicieron virales. Esto, debido a que en las tiernas imágenes, se puede ver a su hermana, solo 14 meses más grande, consolándolo y ayudándolo.

La conmovedoras fotos han roto corazones por todo el mundo, luego de que comenzaran a circular por redes sociales. Las imágenes, tomadas por la madre de los pequeños, reflejan todos los meses que ha pasado en el hospital el pequeño Beckett Burge, quien fue diagnosticado con Leucemia linfocítica aguda a los 2 años, en abril de 2018.

Beckett se ha sometido a una intensa quimioterapia y otros tratamientos desde entonces para luchas contra la enfermedad. Su hermanita, la pequeña Aubrey, siempre ha estado apoyándolo. En una de las fotos, la pequeña le frota la espalda a su hermano mientras él vomita en el inodoro.

Kaitlin Burge, la madre, relata que la pequeña siempre se ha ofrecido voluntariamente a ayudar y a confortar a su hermano mientras pasan por este duro proceso. Incluso, ha pedido a su madre Kaitlin y su padre, Matthew Burge que la dejen limpiar el baño o la casa.

Prefiere quedarse en casa con Beckett para poder estarlo checando", declaró su madre.

La madre de tres niños asegura que está muy feliz por su "increíble vínculo" pero admite que se siente triste debido a que a pesar de estar tan pequeña, Aubrey ha sido expuesta a demasiado.

Me siento feliz, pero a la vez triste. Debería estar jugando con sus amigos, no cuidando a su hermano todos los días. Le decimos que salga y que se divierta, pero ella insiste en que prefiere estarlo vigilando".

La madre de los niños también explica que hay ocasiones en las que Beckett se tiene que quedar semanas a la vez en el hospital sin recibir visitas. Debido a los fuertes tratamientos que enfrenta, han habido momentos en los que pierde mucho peso y se siente más débil.

No sabíamos cómo explicarle todo. Se le hacía raro que ya no quisiera jugar con ella como antes. Beckett dormía todo el tiempo y vomitaba, cosa que no había pasado antes. Ella no sabía lo que pasaba exactamente, pero sabía que era producto de la enfermedad. Le frotaba la espalda y le ayudaba. Le decía que todo estaría bien y que ella lo ayudaría a pasar el tiempo".

Lo lleva cargando de una habitación a otra. Me ha pedido lavar el baño también luego de que el vomitara, pero le he dicho que no porque ese no es su trabajo".

Aubrey, quien empezó preescolar este verano, continúa preocupándose por su "mejor amigo", a pesar de que sus padres hablan con ella y le aseguran que todo estará bien. La pequeña ve fotos de su hermano en el hospital y pregunta a sua padres sobre lo que ve. "Pregunta muchas cosas, es una niña muy inteligente", relata su madre.

Le explicamos que se enfermó mucho y esto es lo que pasó. No era nada que comiera o que hiciera, tampoco algo que ella hiciera. No pudo ser prevenido y no le va a pasar a ella. Somos muy abiertos con ella, por lo que cualquier pregunta que tiene la hablamos con ella y la explicamos".

Beckett le dice a la gente 'Tengo cáncer'. Él sabe que lo tiene y lo que es. Lo apoyamos muchos y sabe que eso no lo hace diferente a los demás.

Se estima que el pequeño estará en tratamiento por dos años más, mientras tanto, tendrá a su amorosa familia. Especialmente su hermana Aubrey para ayudarlo.

La madre de Beckett manifestó cómo fue que le diagnosticaron cáncer: