(FOTOS) Su mamá se sumió en la droga y esta fue la dura niñez que vivió con ella

Idaho, EU.- Una alacena de la cocina con “más pastillas que comida”, basura por toda la casa y una gran cantidad de jeringas en la ventana son la dura realidad que reflejan las fotografías compartidas por una adolescente de 17 años en las plataformas Reddit e Imgur, quien relató que las difíciles instantáneas corresponden a su infancia marcada por el problema de drogas de su madre.

Aunque las imágenes son ahora un devastador recuerdo, en el momento en que fueron captadas significaron la razón por la que la joven del estado de Idaho y sus hermanos pudieron salir del desfavorable entorno en el que estaban creciendo.

De acuerdo con reportes, la chica explicó que las instantáneas fueron tomadas por su hermano de entonces 16 años de edad, quien se armó de valentía y captó escenas de la miseria en la que vivían para luego mostrárselas a un maestro.

El docente pronto contactó al Servicio de Protección de Menores para alertar sobre el caso, por lo que los niños fueron asistidos.

En un par de fotografías puede verse a su hermana caminando entre la casa llena de desechos, ropa y otras cosas tiradas, mientras que una instantánea muestra las alacenas que contienen “más pastillas que comida”.

Por supuesto, las impactantes fotos y relato de la chica generaron una masiva reacción de los usuarios de Reddit, quienes entre otros aspectos comentaron que la ahora adolescente lucía muy pequeña para la edad que menciona haber tenido en ese momento.

La joven explicó que era difícil identificar la edad que ella y sus hermanos tenían entonces, ya que estaban desnutridos y poco desarrollados, en gran parte porque su madre fumaba, consumía drogas y alcohol durante el embarazo, y debido a que estaban viviendo de cupones para alimentos.

Otras devastadoras imágenes reveladas por la chica de 17 años muestran una alfombra llena de tierra, camas sucias y hasta un baño desorganizado con un cuchillo en el suelo.

Una vez que se dio aviso al Servicio de Protección de Menores de su caso, ella y sus hermanos fueron llevados a un hogar de acogida para menores. La ahora adolescente fue adoptada cuando tenía nueve años de edad y se mudó a otro estado con su nueva familia.

De forma extraña, de hecho amo estas fotos. Simplemente me recuerdan lo lejos que he llegado y lo que puedo lograr”, se reporta que expresó la joven cuando fue cuestionada por internautas sobre cómo ha sobrellevado la dura realidad que vivió.

En otro de los impactantes y conmovedores comentarios que hizo, la adolescente aseguró que ya había perdonado a sus padres por todo.

Ambos han muerto, desafortunadamente. Mi padre no era adicto. Mi madre peleó contra su adicción hasta el día que murió. Mi madre no era su enfermedad y me tomó mucho tiempo para darme cuenta de eso”, relató la joven.