(FUERTES IMÁGENES) De nuevo, policías Municipales en Navojoa son acusados por privación de la libertad y tortura

Navojoa, Sonora.- Los policías municipales entran de nuevo en el ‘ojo del huracán’ por brutalidad policial, luego de que se presentara una denuncia de parte de Juan Manuel García Ayala, realizada a esta Casa Editorial, donde relató los hechos de una supuesta privación de su libertad y tortura, por parte de uniformados de esta administración.

Allanamiento de morada, privación ilegal de la libertad, tortura y abuso de autoridad, son solamente algunos de los delitos a los que se enfrentan, nuevamente agentes de la Policía Municipal, luego que el año pasado fueran acusados de torturar y asesinar a Genaro Ruiz en las celdas de Seguridad Pública y lo hicieran pasar por un suicidio.

La golpiza que recibió el afectado por los policías fue brutal

Dos patrullas fueron a mi domicilio y arbitrariamente, me subieron a una de ellas, se dirigieron al C4 del Oriente, donde me metieron a un almacén y me torturaron, me golpearon”, contó el ciudadano con preocupación tras los acontecimientos presentados en su domicilio el día 04 de mayo alrededor de las 17:00 horas, cuando fue detenido sin justificación.

Explicó que estos sucesos fueron desencadenados luego de que se alegara que su familia supuestamente invadiera unos terrenos ubicados en la periferia del municipio y que, según la denuncia, pertenecen a personas ligadas al narcotráfico.

Detalló que fueron al menos ocho elementos los que lo detuvieron y golpearon mientras estuvo retenido, quienes declararon que su ingreso a las instalaciones policiales fue a las 20:00 horas, tres horas después de su detención y que cumple con el tiempo que estuvo internado en el almacén donde fue golpeado, según su declaración, estando encerrado desde el sábado y fue hasta el lunes cuando fue liberado.

Las lesiones que le fueron dados con una tabla dejaron una severa marca en el cuerpo de la víctima

Hay muchas contradicciones que no cuadran como el que ingresé a esa hora, entonces ¿dónde me tuvieron durante el lapso de tiempo que me sacaron de mi casa?, torturándome, casi me matan, poniéndome una bolsa en la cabeza y con golpes en todo el cuerpo, tengo las evidencias y es por eso que estoy aquí denunciando”.

El Conflicto

Aseguró que los terrenos de los que se presume buscan retirarlo, pertenecen a él y los habita desde hace años, por lo que buscará la documentación completa, a través de la dependencia de Catastro Municipal para confirmar que las escrituras pertenecen a su familia.

Temo por mi seguridad, no sé qué leyes gobiernen aquí para que estas personas vayan y priven de su libertad a cualquier persona, la golpeen y casi la maten como a mi y otros que lo viven”, externó el afectado.

El denunciante presentó múltiples lesiones y contusiones en diferentes partes del cuerpo, de lo que aseguró fue la brutalidad que vivió el reciente fin de semana.

Pasividad de la CEDH en Navojoa

Esta denuncia suma a casos de abuso de autoridad como lo fue el caso Genaro que, tras un año del suceso y múltiples sesiones de juicio pospuestas, para este día tendrá su resolutivo en el que la defensa del joven que falleció en celdas de Seguridad Pública presentará pruebas contundentes de tortura y abuso policial.

El afectado acusó que el visitador en el sur de Sonora de la CEDH no quiso atender su denuncia a pesar de las lesiones que sufrió

En lo que va de 2019 se registran en el sur de Sonora cuatro denuncias en contra del mal actuar de policías ante Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Sin embargo, el involucrado manifestó que acudió a la Oficina Regional de Derechos Humanos en el municipio, donde indicó que al realizar su reporte, este no pudo ser registrado ya que no contaba con los datos de la patrulla que acudió a su domicilio el día de los hechos, por lo que percibió que se le buscaba ‘dar carpetazo a la denuncia’. Al indagar en el caso y buscar comunicación con el visitador adjunto de Derechos Humanos de Navojoa, éste no pudo ser localizado, por lo que no respondió ante este caso.