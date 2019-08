FUERTES IMÁGENES: Por fuerte infección, amputan brazos y piernas a un bebé; estaban negras y una se desprendió sola

Cleethorpes, Inglaterra.- El pequeño Oliver Aisthorpe casi muere hace seis semanas luego de que enfermara gravemente. En ese entonces, su madre Abigail Wardle de 23 años fue advertida para que se preparara para lo peor.

El niño, quien actualmente tiene menos del año de edad, contrajo sepsis luego de una infección de garganta no diagnosticada. Fue tan agresiva que su pierna se le desprendió en las manos a su madre mientras lo cargaba en una cama de hospital.

Oliver terminó perdiendo sus cuatro extremidades, sin embargo, sobrevivió y ya está en casa en espera de sus prótesis.

Un doctor le dijo a la madre de Oliver que le diera fluidos y medicina. Al día siguiente su salud se deterioró y terminó por ser resucitado.

No quería comer nada. Solo quería leche y ni eso tomaba. No podía ni siquiera llorar, no tenía la energía. Sabía que no estaba bien pero jamás pude haber imaginado que tenía sepsis", manifestó la madre del bebé.