Falta de quórum salva a 'Maloro' de juicio político

Hermosillo, Sonora.- Sin juicio político se queda el exalcalde priísta Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta Gutiérrez, al no existir quórum legal para someterlo a votación porque los diputados de Morena y PRI no asistieron para aprobar o dar reversa a un procedimiento legal en contra del munícipe desde el recinto legislativo.

Ante la falta de los diputados, y que se cancelara la posibilidad de enjuiciar al extitular municipal, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Gildardo Real Ramírez, aseguró que esto es solo una muestra más de la configuración de ‘Primor’ en Sonora. Mientras que el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Jesús Alonso Montes Piña, se manifestó decepcionado y molesto de sus compañeros al no presentarse para dar un fallo al dictamen.

No era la primera ocasión en que se emitía una la solicitud para enjuiciar al exmunícipe de Hermosillo, solo que en esta ocasión se le adicionaba al extesorero municipal, Tadeo Iruretagoyena Tirado, por irregularidades en el fondo de recursos federales aplicados en el ayuntamiento en la administración del 2015 al 2018.

“Jamás me imagine este escenario. No estoy conforme.”, señaló Montes Piña, al dar por terminada la sesión de la comisión al no asistir Nitzia Gradías y Jorge Villaescusa del PRI, mientras que por Morena Héctor Raúl Castelo, Norberto Ortega y Griselda Soto, esta última presentando justificación para no presentarse. Por otro lado, los que sí asistieron fueron María Dolores del Río de Movimiento Ciudadano, Eduardo Urbina del PAN y Magdalena Uribe del PT.

Irresponsabilidad, falta de seriedad o de acuerdos dentro de la bancada orillaron a no asistir a los demás legisladores, aseveró el presidente de la comisión, además dijo sentirse molestó porque lo dejaron plantado cuando él convocó dos días antes a la sesión.

Aunque, no es cacería de brujas dentro del recinto se encontraban muchas opiniones encontradas, sin embargo todo indicaba que el dictamen iba en contra de ‘Maloro’ Acosta e Iruretagoyena Tirado, no obstante los que se mostraban en contra de enjuiciar a los antes mencionados presentaban argumentos con razón jurídica, aseguró el diputado del PES.

Si había posibilidad de incoar el proceso, pero igual no era la opinión de unos cuantos sino de la mayoría no era una situación fácil. Probablemente no lograron consenso al interior de sus bancadas”.

Sin embargo, se señaló, que no habrá más procedimientos para entablar un juicio político debido a que el último momento para realizar o dictaminarlo hacia el pleno, pero según Montes Piña buscará lo que marca la jurisprudencia para ver que se puede hacer, aunque manifestó que no es un tema que domine, pues nunca se imaginó ante ese escenario.