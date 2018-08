Familiares de Alexis muestran video de supuesta ‘siembra’ de arma

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de 11 días de que el joven Alexis Rivera López perdiera la vida en circunstancias aún no esclarecidas del todo para sus familiares, se realizó una rueda de prensa en el sitio mismo donde el chofer de Uber falleciera y en la que se exhibió un video que presuntamente incrimina a los policías estatales que participaron en los lamentables hechos.

Amigos y familiares de Alexis | Cortesía

Fue la hermana del joven fallecido quien informó que dicho video les llegó de manera anónima el jueves pasado alrededor de las 21:00 horas al correo [email protected]

Johana Rivera agradeció a la ciudadanía el haberles hecho llegar evidencias tomadas en el lugar donde se suscitó la balacera en la que perdiera la vida su consanguíneo, además de comentar que dicho video ya se encuentra disponible YouTube con el nombre de ‘Policías PESP siembran arma en Cajeme’.

Comentó además que en el citado material videograbado se observa cómo dos elementos de la Policía Estatal caminan con dirección al carro del joven Uber, mientras uno porta un arma AK-47 en su brazo derecho cubierta con una toalla amarilla, al otro se le mira llevar el cartucho.

Al seguir con su manifiesto dijo:

Hermano sé cómo te sembraron el arma dos agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública, caminaron de manera diagonal aprovechando el caos que se presentaba, entrando en medio de policías pasando a unos metros detrás de nuestros padres, buscando la parte más oscura para poder sembrar el arma y justificar tu asesinato”.

Johana Rivera en entrevista

Rivera López aseguró que cuentan con un sinfín de pruebas a su favor como la de la Harrison, practicada al cadáver de su hermano y la cual resultó negativa, así como dictamen de criminalística en donde se especifica que no se encontró un solo casquillo en el interior del vehículo, mientras que en el dictamen dactilar aplicado en el arma que supuestamente accionó Alexis, no se encontraron huellas dactilares de ninguna persona.

Recordando además que dicha arma, según el boletín de prensa que emitió la PESP fue localizada en el piso de la parte delantera en el lado del copiloto del vehículo que conducía Alexis, lo que es totalmente falso, aseveró.

La supuesta arma que se encontraría junto a Alexis

La familia Rivera López, amigos, conocidos y población cajemense exigen la renuncia y cárcel de todos los involucrados en el caso del presunto homicidio de Alexis Rivera López, para tratar de buscar luz en medio de la oscuridad.

No podemos permitir que esto siga pasando en Cajeme, todos estamos con miedo y nadie se siente seguro, hay impunidad y muerte de jóvenes inocentes como el caso de mi hermano Alexis, han fracasado totalmente de brindar estos servicios básicos del gobierno”, finalizó la hermana del joven prestador de servicios de la empresa Uber.

Pancartas de amigos y familiares

En la reunión que sostuvo con los diferentes medios de comunicación a Johana la acompañaron familiares y amigos quienes portaron cartulinas con algunas consignas como: “Justicia para Alexis, Cárcel a los culpables por la muerte de Alexis, No más policías con licencia para matar, Los sicarios no llaman a su mamá para pedir auxilio Alexis lo hizo, Policías Estatales asesinos. Alexis estudiante no sicario”, entre otras.