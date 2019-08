Fernando Faccineto un master en la fotografía fashion sonorense

Ciudad Obregón.- El fotógrafo tiene una carrera en Sonora, que ha desarrollado a través de imágenes que lo llevan a incursionar en la industria de la moda.

Fernando Faccineto un gran fotografo | Internet

¿Quién eres cómo artista de fotografía?

Me defino como alguien diferente a lo que normalmente se hace en esta ciudad, siento que me hace falta todavía mucho por recorrer, pues en esto nunca se deja de aprender, soy apasionado de la fotografía, en mis fotos me gusta contar historias y no me gustan las fotos posadas si no que parezca una casualidad.

¿Cómo fueron tus inicios en este mundo?

Respecto a la fotografía fashion, yo llegué por casualidad pues solo hacía fotografía de sociales como bodas, XV años, entre otros. Un buen día alguien me preguntó si le podía tomar fotos a su producto y dije sí, ¿por qué no?, y después tiendas de ropa, zapatos, accesorios y otras marcas de esta industria me empezaron a contratar al ver mi trabajo.

¿Cuál ha sido tu experiencia profesional?

Muy interesante, cada sesión es un reto para mí, tratar de que las cosas queden como a todos les gustaría y sobre todo sentirme satisfecho de mi trabajo y de lo que logro. Siempre me propongo dar lo mejor de mí y siempre entregar un extra en todo lo que hago.

¿Cómo puede avanzar Sonora en la industria de la moda?

Yo pienso que necesitamos unirnos y dejar envidias y competencias. Ayudarnos para que nuestra ciudad y el Estado se den a conocer más. Creo que hace falta más apertura en los medios, en las redes sociales, así como facilidades para que fotógrafos, empresas y todo lo relacionado podamos hacer nuestro trabajo para así dar a conocerlo al igual en redes sociales o algún grupo o algo que nos reúna a todos y así hacer equipo para dar a conocer lo maravilloso y hermoso que es Sonora.