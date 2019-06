Filo Barba, un padre ejemplar y un referente en el Arte Marcial de Navojoa

Navojoa, Sonora.- Filo Barba es uno de esos personajes en Navojoa que ha combinado su gusto por ser padre y su pasión por las artes marciales. Nació el 10 de noviembre 1978 en Navojoa y, casi la mitad de su vida, la ha consagrado al entrenamiento de MMA.

Toda su infancia la vivió en Bacobampo, allá cursó la escuela primaria, secundaria, y para la preparatoria se trasladaba todos los días hasta el CBTA de Basconcobe.

A la edad de los 21años se trasladó a Navojoa a trabajar de rotulista en el antiguo súper ‘VH’. Trabajando en el centro comercial, alternó sus conocimientos de las artes marciales en el gimnasio Latinos de acondicionamiento físico.

Ahora él es maestro de kick boxing y muay thai y ya cuenta con más de 20 años de experiencia en lo que es la instrucción de las artes marciales en la región del Mayo, está casado y tiene dos hijos. Su esposa Julia Carolina Rivera, es la que incondicionalmente lo ha apoyado en todo momento, pero el motor que lo tiene siempre de pie son sus hijos, Kenzen Rafael y la bella Kenia, su hija menor.

También trabajó de rotulista, ya que su segundo pasatiempo es el de pintar, estuvo como seguridad privada.

En su modesto Dojo (Gimnasio), en un rincón del Gimnasio Municipal Armando Islas Covarrubias, todos los días, desde hace más de cinco años, entrena y espera impaciente a los amantes de las artes marciales, para transmitirles su amplio conocimiento en la materia.

Se destaca por ser una persona muy responsable y muy honesta en su trabajo, tanto como el ser padre, sin descuidar a su familia.

Filo Barba como todo mundo lo conoce, es un hombre con muchas cualidades al que se le merece mucho respeto y admiración, por ser un padre muy ejemplar.

Maestro y padre

Para él significa mucho el ser padre ya que dice que a partir de ser papá por primera vez, le vino un cambio muy grande a su vida, el cual albergó de nuevo, otra responsabilidad al nacer su segundo hijo, Kenia.

Ahora con el rumbo que tomó su vida como padre, se le llenó la vida de muchas fuerzas al ver crecer a sus dos retoños, que ahora van guiados por el camino correcto de la vida.

¿Qué significa para ti ser padre?

Me imaginé que me harías esa pregunta pero no tengo la respuesta, si el matrimonio me cambió la vida, ahora ser padre para mí me la cambió mucho más, y la verdad es una responsabilidad muy grande ser padre”.