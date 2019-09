Filtran audios en programa en los que Verónica Castro llama "muerta de hambre" a Yolanda Andrade

Buenos Aires, Argentina.- En un programa argentino de nombre Incorrectas, la periodista Moria Casán exhibió unos audios que Verónica Castro mandó vía WhatsApp, en los que habló sobre Yolanda Andrade.

Esta chica, lo que pasa es que tenía que salir con un programa que dijo que era idea de ella, y no es idea de ella, es ideal de ustedes (argentinos). Es un programa que hizo Soledad Silveyra ¿te acuerdas? (refiriéndose a ‘Gran Hermano’)”.

Ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada entonces se le hizo fácil agarrarme a mí, pero pues yo la verdad no tengo nada para decir de esto. Todo eso es mentira y pues que salga como pueda, que le vaya bien y que Dios la bendiga”, dijo Veronica.