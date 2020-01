Flor Amargo abrirá escuela de música para aprender a tocar como en la calle

Guadalajara, Jalisco.- La cantante Flor Amargo, quien disfruta de bailar, cantar y tocar en la calle este fin de semana provocó una gran polémica en Guadalajara después de que el ayuntamiento de esa ciudad “resguardara” sus instrumentos; es decir, interrumpió uno de sus usuales conciertos callejeros y se llevara piano y batería.

En entrevista realizada en octubre pasado, Amargo habló precisamente de en qué consiste su propuesta y anunció con orgullo que incluso pronto abrirá una escuela dedicada a enseñar cómo y para qué se usa lo que ella llama catártic music.

Tocar en la calle me enseñó muchas cosas. Descubrí que a diferencia de las escuelas de música, en las que no te puedes equivocar en nada, lo que hace que los estudiantes se presionen mucho, en la calle lo importante es la energía . En ese proyecto quiero implementar lo que aprendí, que se llama catártic pop. En mi escuela, los alumnos van a meditar antes de tocar.

Emma Mayte Carballo Hernández, su verdadero nombre, dice que esa escuela estará abierta al público en general.

Esta exposición de motivos la hizo Flor Amargo cuando estaba preparando el concierto con el que cerró 2019 en el Teatro Metropólitan.

Muchos lugares para tocar se han cerrado, y muchos (artistas) tuvimos que buscar otras alternativas. En el Metro encontré cosas interesantes, como mujeres que no tenían para darle de comer a su hijo, pero también viví el amor de la gente, porque si les gustaba mi música (aunque no trajeran dinero) me daban cosas, frutas, por ejemplo”.