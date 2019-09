Frida Sofía 'estalla' contra reportera que piensa que se suicidará: "Tú chin... tu pu.. madre, cule... tú eres un diablo"

Ciudad de México.- Una vez más la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, está protagonizando una nueva polémica debido a que ‘estalló’ contra una reportera que habló de ella.

Se trata de Angélica Palacios, quien mencionó que Frida Sofía se suicidaría, lo que a la joven modelo realmente molestó y causó que sacara su furia.

A través de sus historias en Instagram, Frida aprovechó para enviar un mensaje a la reportera y al borde del llanto no dudo en ofenderla en más de una ocasión.

Posteriormente, la intérprete de Ándale se le fue a la yugular a la reportera y realizó varios comentarios altisonantes.

Angélica Palacios, chin… tu pu… madre, cul… tú eres un diablo, eres un asco de persona que traga un dizque vidente para decir que me voy a suicidar, que esto es un show, el único show eres tú cabr… No se vale lastimar a le gente así, no se vale que me voy a suicidar, eso no está bien".