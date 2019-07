¿Frida Sofía realmente miente? Exmaquillista de Alejandra Guzmán narra impactante pelea entre madre e hija

Ciudad de México.- Frida Sofía, la única hija de Alejandra Guzmán subió un video en su cuenta de Instagram, en el que acusa a ‘La Guzmán’ de haberla golpeado, pero poco después la rockera mexicana, durante una entrevista declaro que su hija era violenta, sin embargo, el relato del exmaquillista de la interprete Hey Güera, Octavio Torres, en una entrevista para el programa Hoy, contó el momento en que la joven agredió físicamente a su madre.

Yo trabajé con Alejandra en el Versus World TouR, fuimos del 14 al 17 a Las Vegas, en septiembre de hace dos años, y me acuerdo que estaba una amiga muy cercana de Alejandra. Frida ya venía no sé si tomada o etc."