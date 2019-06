"Fue antipática conmigo”: Donald Trump sobre Meghan Markle en entrevista con Piers Morgan

Reino Unido.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, tuvo una entrevista con el presentador Piers Morgan, durante su visita en Reino Unido, en la cual aseguró que la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle es muy “agradable” aunque fue “antipática” con él.

Está haciendo un buen trabajo. Espero que le guste su vida, creo que es muy agradable", manifestó Trump durante el programa Good Morning Britain. "Fue antipática conmigo, pero no es bueno que yo sea desagradable con ella y no lo he sido".

La actriz antes de convertirse en un miembro de la familia real, se había expresado públicamente contra Trump y a su aspiración a ser presidente, asegurando que votaría por Hilary Clinton.

La actual duquesa de Sussex, en ese entonces lo calificó como "misógino", además de decir que si él ganaba las elecciones consideraría el mudarse a Canadá. Después conoció a Harry y actualmente está casada con él y es madre de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primer hijo de ambos y séptimo en la sucesión al trono.

Por otra parte, el empresario expresó que Harry es “un chico genial” y negó haberlo evitado durante el almuerzo de bienvenida el lunes 3 de junio, en el palacio de Buckingham.

No, no, no, todo lo contrario. De hecho, pasó mucho tiempo hablando con Ivanka y hablando con mi familia. No podría haber sido más amable".

Incluso dijo que tuvo la oportunidad de hablar con él en su visita al palacio, donde pensó en aclarar los comentarios sobre su esposa, pero que no lo hizo.

Lo felicité y creo que es un tipo estupendo. La familia real es muy agradable".

Esto pues horas antes de visitar el Reino Unido, ofreció una entrevista a The Sun donde fue cuestionado acerca de los comentarios realizados por parte de Meghan sobre la posibilidad de mudarse a Canadá en caso de que él ganara las elecciones en 2016, la cual según el periódico fue:

Desconocía que fuera desagradable".

El comentario causó pólemica, pero Trump negó haberla llamado así y aclaró que:

No me refería a que fuera desagradable, me refería a que ella no había sido agradable al hablar así sobre mí".

Su visita de Estado concluyó este miércoles tras participar en Portsmouth para conmemorar el 75º aniversario del Desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial.