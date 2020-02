"Fue la mujer que más he amado": Así habla Lupillo Rivera sobre su historia de amor con Belinda

Ciudad de México.- El famoso intérprete, Lupillo Rivera, abrió su corazón y se sinceró frente al periodista Gustavo Adolfo Infante en una íntima entrevista en la que dio algunos detalles de su romance con Belinda.

El especialista de espectáculos rápidamente cuestionó al 'Toro del Corrido' sobre cuánto amor sintió por la intérprete de Amor a primera vista y él prefirió no responder, sin embargo, impactó al confesar que sí ha sido la mujer que más ha amado.

Yo creo que ya lo he dicho muchas veces. Sí, fue la mujer que más he amado en la vida, hasta este punto", admitió el hermano de Jenni Rivera.

Luego de esta confesión, Lupillo no dudo en halagar a Belinda pues considera que es “una mujer bellísima” y una “mujer completa", a quien le guarda mucha admiración.

El cantante de banda explicó que no se quitará jamás el tatuaje que tiene de Belinda pues fue una promesa que le hizo a la cantantante.

El tatuaje fue un reto que hicimos, cumplí el reto y le di mi palabra de que nunca me lo voy a quitar y ahí se va a quedar. No me interesa ponerme algo encima o taparlo. Yo di mi palabra de que se iba a quedar el tatuaje y ahí se va a quedar. Hasta que me muera, ahí se va a quedar el tatuaje", comentó.

Al finalizar, Adolfo Infante le cuestionó sobre si le hubiera gustado envejecer al lado de Belinda y así respondió.

Hubiese sido una historia de amor muy hermosa, solo eso te digo”, dijo.