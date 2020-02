¡Galán cotizado! Fernando Carrillo revela que recibió propuestas indecentes de varios productores

Estados Unidos.- En una entrevista con Suelta la Sopa, el actor Fernando Carrillo reveló que recibió algunas propuestas indecentes de varios productores al inicio de su carrera en el medio artístico.

Cuando inicié en el medio artístico, de repente algunos productores que me tiraban la onda y yo me intimidaba. Me decían 'vámonos a las Margaritas Fer' y yo solo les decía 'sí, lo hablamos después'", relató el venezolano.

Además, Carrillo expresó que, con el paso del tiempo, encontró la manera de esquivar estas propuestas y rechazar de manera educada las invitaciones que le hacían.

Les decía '¿por qué no le tiras a onda a este o el otro? Ellos son lindos, son famosos. Cuando me defina y me decida, tú vas a ser el primero'", indicó el histrión.

De igual manera, Fernando manifestó su cariño por la comunidad LGBT+ y recordó su etapa como embajador de este colectivo en la Ciudad de México.

Yo amo a la comunidad del LGBT+. Fui rey de esta comunidad en la Ciudad de México, la cual toda mi vida me ha dado mucho amor, me ha abrazado, me ha consumido mis proyectos. Yo no juzgo a nadie”, aclaró el artista.

Recientemente, Fernando Carillo estuvo inmerso en una polémica por la publicación de una revista, en la cual se habló acerca de un supuesto trío sexual con Pedro Ferriz y Renata Altamirano, una mujer transgénero.