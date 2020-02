Galilea Montijo hace impactante confesión: Se casó con Fernando a meses de conocerlo y sin que le diera el anillo

Ciudad de México.- Más sincera que nunca, Galilea Montijo reveló detalles de su enlace matrimonial con Fernando Iglesias en una emotiva entrevista frente a las cámaras del programa Hoy.

La guapa tapatía abrió su corazón y por primera vez detalló que se casó con Fernando a solo 3 meses de haberlo conocido y además, se embarazó 3 meses después. Galilea asegura que una de las cosas que la hizo caer rendida ante el empresario fue que es un "excelente papá" y por ello no dudó en tener un hijo a su lado.

La famosa conductora también señaló que Fernando se negó a darle el anillo de compromiso pues consideraba que sería un mal augurio y nunca se casarían.

Llegó y me dijo: 'yo me quiero casar contigo pero no te voy a dar anillo, porque creo que eso va ser el problema... esa es la maldición y vas a correr", recordó Galilea entre risas.