¿Geraldine no permite que Irina Baeva conviva con sus hijas? Esto dice la rusa

Ciudad de México.- Desde hace unos días revivió el rumor de que Irina Baeva tiene prohibido convivir con las hijas de su novio, Gabriel Soto, pues la madre de las niñas, Geraldine Bazán, así lo quiso.

Ante esta polémico, los medios no dudaron en cuestionar a la rusa si es verdad que tiene prohibido por parte de Geraldine convivir con las hijas de su pareja, por lo que en tono amable y con respuestas muy cortas, evadió confirmar dicho rumor.

Por otro lado, la rusa aseguro que se tomara un merecido descanso, que por compromisos de trabajo, no había podido realizar.

De viaje, de viaje. Me voy de vacaciones a descansar por fin, creo que ya después de haber terminado de grabar no he podido ir de vacaciones, entonces estoy feliz de que ya por fin, muero de sueño.”

Sin embargo, ante la pregunta de si estaría acompañada de Gabriel y sus hijas, la actriz se limitó a dejar en entredicho la posibilidad.

¿Y por qué quieres saber?.. No te puedo platicar esas cosas, son planes de pareja. La vida privada de uno es vida privada de uno. Próximamente me voy a ir a... No me acuerdo, estoy ya por comprar ya mi vuelo, estoy como a mediados de agosto a principios de agosto, me voy a ir a Rusia por fin a visitar a mi familia, ya saben, ya me están esperando”.