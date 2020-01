Gibrán: "No quise ofender a Danna Poala, espero que no me vean con odio"

Ciudad de México.- Han pasado unos días desde que Gibrán y Danna Paola se volvieron tendencia en redes sociales. Él la llamó cule... durante una conversación cualquiera en la casa, y Francely, su compañera de plática y pareja, le dijo que “por dos”, es decir, que se sentía igual.

Tras el escándalo, Gibrán salió de La Academia y hoy ya se encuentra en casa, en Guadalajara, viendo con más calma lo ocurrido.

En ningún momento lo dije con esa malicia con que Danna lo interpretó, no quise ofenderla , simplemente fue una palabra mal utilizada, pero los errores son para eso, para corregirlos. Creo que sí se fue un poquito de lado, somos un país que desgraciadamente hablamos así, en mi defensa lo único que puedo decir es eso, nunca me expresé con odio hacia ella”, dijo a

Desde el domingo, muchos le han dado su apoyo en distintas plataformas, mientras que otros lo han atacado, cosa que comprende, así como también entiende la reacción de su exjueza.

No creo que ella haya exagerado del todo, cualquiera se pudo haber molestado por lo que le dije, no me lo esperaba, no recordaba que me había expresado así de ella, pero ahorita veo las cosas más en frío”, agregó.

Ahora que la competencia terminó para él, se encuentra en casa llenándose de energía para poder seguir con su sueño dentro de la música. Ya está trabajando en una canción que él mismo escribió, llamada Pegado, una canción del género pop urbano que quiere lanzar antes de que termine La academia. También consideró que lo ocurrido no afectará seriamente su camino.

Espero que me entiendan que los jóvenes hablemos así, que no me vean con odio, y no creo que lo que ocurrió repercuta en mi carrera, hay que seguir avanzando, no me sirve de nada ponerme a llorar sino sacar el lado bueno a las cosas”