Gobernador de Jalisco revela que estrategia contra el coronavirus redujo contagios a la mitad

Guadalajara, Jalisco.- El gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró mediante un video que la estrategia Plan Jalisco Covid-19 implementada en la entidad para frenar localmente al coronavirus dio buenos resultados.

El funcionario destacó que según los resultados de la Universidad de Jalisco, el programa, implementado desde el 12 de marzo, alcanzó un nivel de confiabilidad del 97.5 por ciento.

Agregó que el ritmo de contagios bajó a la mitad comparado con el resto del país o con estados como la Ciudad de México o el Estado de México.

Alfaro Ramírez recalcó la importancia de que la población jalisciense permanezca en casa y solo salgan cuando sea de vital importancia.

Soy consciente de que lo que pedimos no es fácil y de que el llamado, a quedarse en casa genera molestia y complica la situación económica de la gente" y destacó que "está en juego la vida de nuestras familias, entre menos gente en las calles menos enfermos en hospitales”.

No lo hicimos en un acto de confrontación, quiero ser claro, lo hicimos porque no teníamos otra opción, lo hicimos porque no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante nuestros científicos y especialistas que nos urgían implementar las medidas necesarias por la Organización Mundial de la Salud", aclaró.