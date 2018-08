Gobernadora Pavlovich entrega vialidades rehabilitadas en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En beneficio de miles de automovilistas y ciudadanos en general, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó dos obras de rehabilitación de pavimento en Hermosillo, con lo cual se hace más fluido y seguro el tránsito por las dos vías.

La gobernadora Pavlovich entregó la rehabilitación del bulevar Paseo Río Sonora, entre Ignacio Comonfort y bulevar Solidaridad; y la calle Dr. Domingo Olivares entre bulevar Luis Encinas y bulevar Solidaridad, en las cuales, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, (SIDUR), se invirtieron 12 millones 360 mil pesos.

En estas importantes vialidades donde miles de hermosillenses circulan diariamente, la gobernadora Pavlovich convivió con los ciudadanos vecinos y trabajadores del sector, quienes atestiguaron la rehabilitación de las calles por parte de las autoridades estatales.

Ahí la titular del Ejecutivo Estatal escuchó de voz de los usuarios de estas vías, las impresiones sobre el resultado de las obras, lo cual mejorará la movilidad de toda la capital del estado.

Acompañada de Ricardo Martínez Terrazas, titular de la SIDUR, la gobernadora Pavlovich reconoció que los trabajos de rehabilitación de las principales vialidades en Hermosillo se hayan realizado por las noches, y de esta manara evitar congestionamientos y afectaciones a los automovilistas.

Me da mucho gusto lo que se hizo en esta ocasión, que sé que no se había hecho en anteriores ocasiones, que es que se trabaje por la noche, y quiero felicitar a las empresas que lo han hecho, porque eso necesita un mayor esfuerzo, mayor orden, mayor eficiencia por parte de sus trabajadores, a todos los que participaron, porque de alguna forma no molestan al tráfico diario y sin embargo aquí tienen la rehabilitación de las calles”, destacó.