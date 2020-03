¡Golpe bajo para Ana Serradilla! Actriz de TV Azteca revela más detalles del infierno que vivió con su ex: "Agredió a mi hijo"

Ciudad de México.- Martha Cristiana rompió el silencio tras denunciar a través de las redes sociales la violencia de género que vivió a manos de su exesposo Raúl Martínez Ostos, luego de que estas declaraciones salieran a la luz a pocos días de que Ana Serradilla celebrara su despedida de soltera, pues en breve se casará con el empresario.

En entrevista para el programa Sale el Sol, la actriz confesó que más allá de lo que vivió con su exmarido, decidió hacer estas declaraciones porque sigue padeciendo los estragos de su ya finiquitado matrimonio con Martínez Ostos.

Sigue habiendo digamos… tantas agresiones, siempre pasivas agresivas, y siempre estas ganas de verme débil, siguen pasando muchas cosas. Yo me he callado miles de veces, yo me he callado miles de cosas por proteger justamente las cosas maravillosas que pasamos juntos, nos casamos por la iglesia, tuvimos dos hijos, y ahora se va a tratar de desacreditar esos 16 años que pasamos juntos… ¿tanto coraje me tienes nada más porque te pedí el divorcio?, porque no te pinte el cuerno, no te dejé en la calle", expresó la artista.

Al respecto de si sus declaraciones tienen que ver con el reciente compromiso matrimonial de su ex, Martha Cristiana contestó:

Tiene derecho a rehacer su vida y a tener una boda preciosa y a tener una vida feliz, por supuesto que sí, pero eso no es acerca ni de Ana (Serradilla), ni es acerca de él, ni es acerca de la historia que están viviendo, es acerca de mí. Mis 4 hijos son testigos de esa violencia, nadie me va a callar la boca, lo siento mucho si no les caigo bien, a los amigos y al círculo y a toda esa gente que se muere de ganas de ir a esa boda, diviértanse mucho, y si pueden nieguen mi amistad para que los inviten si se mueren de ganas de ir, no tengo ningún problema, me fascina ver al padre de mis hijos feliz".

Acto seguido, Martha relató que no solo ella fue víctima de las agresiones de su expareja, sino también uno de sus hijos.

Me fascina que haya ido a terapia con ellos por recomendación mío, todo está en el acta, todo está escrito… todos tenemos fallas, yo también me enojo, yo también grito, yo también doy manazos, di nalgadas, pero una cosa es eso y otra es cerrarle el ojo a uno de tus hijos porque tu hijo está diciendo '¡ya párale, deja a mamá en paz!', '¡ya no vayas a la casa a gritar!', 'no tengo ganas de verte en las mañanas porque lo único que haces es regañarme', y el señor se enoja, y entonces es violencia hacia a mí a través de mi hijo".

Finalmente, la actriz subrayó:

Yo no dudo que vaya a ser un hombre amorosísimo, porque conmigo también lo fue, y no dudo que jamás vaya a ser un hombre violento con Ana porque ha ido a terapia, pero eso no lo exime de lo que yo tuve que pasar, y ya… no es personal, no es acerca de Ana Serradilla, no es acerca de Raúl, es acerca de Martha Cristiana y lo que yo viví porque yo soy una activista".