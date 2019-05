Guaidó: “Lo que está haciendo el Gobierno de Maduro es terrorismo de estado”

Caracas, Venezuela.- Juan Guaidó, jefe de Parlamento venezolano acusó a Maduro de terrorismo de estado en una entrevista de The Guardian.

Aliados del jefe de Parlamento podrían enfrentar diez años de cárcel por su participación en el alzamiento del pasado 30 de abril y tres de ellos se han refugiado en embajadas.

Guidadó piensa que el Gobierno de maduro llega a su fin y todo lo que le queda a esa administración es persecución.

A pesar de los intentos por derrocar el Gobierno de Maduro, Juan Guaidó aseguró que la oposición está cerca de alcanzar sus objetivos, ya que cincuenta países lo reconocen como presidente interino de Venezuela.

Al describir el colapso de su país, Juan Guaidó determinó que:

No ha sido un tornado. No ha sido un huracán. No ha sido un terremoto. No fue un incendio que se extendió sin control. No, ha sido causado por la corrupción de este régimen”