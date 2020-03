Harry, como un niño cayó en la misma broma ¡2 veces!; reveló secretos de la Corona e insultó a Donald Trump

Ottawa, Canadá.- Como si fuera un niño pequeño, el Príncipe Harry cayó ¡dos veces! en la misma broma de dos bromistas rusos, Vladimir Kuznetsov y Alexey Stolyarov, quienes le llamaron al parecer en la víspera de Año Nuevo y el 22 de enero, mientras ya estaba en Canadá, fingiendo ser Greta Thunberg y el padre de ella, por lo que abrió su corazón y reveló secretos de la Corona e insultó a Donald Trump.

En la primer llamada con el duque de Sussex, este confesó de manera indirecta que dejaría de ser royal cuando le dijo que decirle Harry estaba "bien" aunque eso se vería en "otro momento" revelando que comenzarían una "vida nueva".

Ante esto se le cuestionó si no extrañaría o si no se sentiría muy diferente viviendo alejado de la realeza y sus privilegios, a lo que el respondió que ya estaba acostumbrado gracias a la década que pasó en el ejercito británico.

Oh, no, creo que es mucho mejor. Olvidas que estuve en el ejército durante diez años, así que soy más normal de lo que mi familia querría creer. Desde luego, estar en una posición diferente ahora nos da la posibilidad de decir cosas y hacer cosas que antes no podíamos hacer. Y viendo que todo el mundo por debajo de los 35 o los 36 parece desempeñar un rol de activista, nos da la oportunidad de intentar hacer la diferencia sin ser criticados", expuso Harry ante el cuestionamiento.

En su segunda llamada, el 22 de enero platicaron sobre su vida fuera del Reino Unido y poco a poco profundizaron en el tema hasta que hablaron sobre los títulos nobiliarios, mismos que el royal aseguró que la Reina Isabel II no se los quitó ni se los quitaría nunca y que solo eran mentiras de la prensa, pero que no podían usarlos para ganar dinero de manera independiente como es su deseo.

No, no, de nuevo, no debes creer todo lo que lees. Nadie nos ha despojado de nuestros títulos. Debido a un tecnicismo de la familia, si ganamos dinero de forma independiente a la estructura de la familia real, nos pidieron obviamente que no utilicemos nuestros títulos para ganar dinero, algo que nunca haríamos. Pero la prensa se las arregló para hacer creer que habíamos sido despojados", aseveró.