Hermana de Kate del Castillo le 'echa' en cara que le quitaba los novios: "No me dejaba ni las sobras"

Ciudad de México.- Verónica y Kate del Castillo estuvieron invitadas en una sección del programa Hoy, donde contaron algunos aspectos de su vida personal y hasta hablaron de novios.

Mientras las hijas de Eric del Castillo recordaban sus anécdotas junto a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, conductor del matutino, Verónica declaró:

Todos lo que querían contigo, o sea, yo quería con ellos, entonces no me dejabas ni las sobrinas (las sobras)”.

Sorprendida por la declaración de hermana, Kate respondió:

¡Ay!, ¡qué mensa eres! No me acuerdo de eso tonta, no me acuerdo de todo eso Verónica”.