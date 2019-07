Hermano de Jenni Rivera 'rompe' el silencio y habla de la 'vida loca' de la cantante

Ciudad de México.- Con motivo del cumpleaños 50 de Jenni Rivera salieron a la luz diversos escándalos que hubo en la vida de la cantante, por ejemplo, su relación con narcotraficantes y además que fue abusada y humillada por ‘La Barbie’, ante esto su hermano Juan Rivera ‘rompió’ el silencio y dio su versión al respecto.

De acuerdo a diversos medios, un testigo protegido reveló que el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, conocido como ‘La Barbie’, supuestamente habría obligado a la ‘Diva de la Banda’ a tener sexo oral frente a varias personas, a lo que Juan contestó en entrevista para el programa Sale el Sol:

Yo no le tomo importancia a cosas así, no le tomo importancia a comentarios que hagan, he leído de eso, pero jamás he visto que él (‘La Barbie’) lo diga, o que él diga con su boca o que haga una declaración, yo no creo en eso".