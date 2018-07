Hombre asesinado deja a su hijo en manos de Dios antes de morir

Ciudad Obregón, Sonora.- No se podía hablar, solo sentía como me retumbaba la cabeza de lo fuerte que se escuchaba y era consciente de que eran balas que estaban matando a alguien, en cada disparo sentía que me dolía el corazón, recuerdo que este señor le entregó a nuestro Dios a su hijo en el altar”.

Fue el día viernes 13 de julio, en la Iglesia del Buen Pastor cuando acribillaron a un padre de familia que venían siguiendo, su carro ya presentaba proyectiles de arma de fuego, se estacionó a las afueras de la Iglesia y ahí varias ráfagas de fuego se impactaron en las ventanas de la Casa Cural, también en las estructuras metálicas del templo, la santa misa estaba por empezar eran las 6:55 de la tarde.

En ese momento el presbítero llegaba de otros compromisos, mientras tanto los hechos seguían su curso el hombre en un intento por salvar a su hijo se lo entregó a alguien, sin saber que esa persona sería quien cuidaría del menor mientras él moría.

Había dejado su auto encendido mientras lo seguían para matarlo, él corría al altar y gritaba: ¡a mi hijo no!, fue ahí que lo entregó, mientras las detonaciones reventaban el silencio, las personas ahí presentes corrían, otras solo esperaban lo peor, rogándole a Dios que los cuidara en ese momento.

Mientras escuchaba que otra persona le gritaba a quien traía el arma ¡échatelo ahí! ¡échatelo ahí!, nos resguardábamos cerrando los ojos y haciendo oración, muchas cosas llegaban a mi mente como si se “descargara” de golpe, no supe cuánto tiempo pasó, entre cada disparo decía a lo mejor yo voy a ser una persona menos, cuando todo estuvo en silencio levante mis brazos, esperé un momento no escuchaba nada, abrí los ojos todo el mundo corría de un lado a otro, unos quedaron encerrados en el Sagrario habían cerrado la cortina, ahí estaba el hijo de la persona a la que habían asesinado, estaba rezando.

Su entrega



Se escuchaban llantos y gritos, pude ver con claridad que este hombre pensó en Dios, no tuvo tiempo de decirlo como normalmente se haría, pero en el momento de entregar a su hijo, si creyó y se lo entrego a Dios.

Los valores



Esto no es nada más que el fruto de familias desintegradas y por la cultura de la muerte, es decir por los excesos del alcohol, prostitución y drogas, todo esto ya lo anunciaba el Papa San Juan Pablo II hace ya más de 40 años y lo estamos viviendo hoy en día, expresó el padre Salvador Ramírez.

Nos hace falta más compromiso con nuestras familias, inculcando valores con nuestro ejemplo, desde ayudar en casa y al prójimo”

Esto tiene que servir para agradecerle a Dios estar con la familia, estar vigilantes de los hijos, lo que ven, lo que escuchan, las amistades, con perseverancia seguir fomentando los valores. Cabe mencionar, que la víctima contaba con antecedentes penales, en el 2016 sufrió un atentado durante el cortejo fúnebre de su esposa.