Hombre es acusado de violación; él asegura que "tropezó y cayó desnudo encima" de su víctima

Reino Unido.- Shane Baldwin, un vendedor de 31 años de edad, fue encontrado culpable de haber violado a una mujer cuando esta se encontraba dormida, esto después de una noche de alcohol y fiesta.

El acusado llegó a decir a la policía que en realidad él había caído encima de ella desnudo después de tropezar sobre la cama en la que estaba, y dijo que habían tenido sexo consensuado.

Shane negó haber cometido abuso sexual, sin embargo, por unanimidad del jurado fue condenado en el tribunal de Maidstone.

Según se describió en la corte, en mayo de 2017 la afectada salió a beber con amigos, y fue invitada a quedarse en la casa de Baldwin luego que comenzara a sentirse enferma.

La mujer, cuyo nombre no se menciona por razones legales, durmió en una habitación libre de la casa de Shane Baldwin, usando una pijama de dos piezas que le fue prestada en el lugar.

Sin embargo, durante la madrugada despertó para encontrar al hombre "recostado" sobre ella, violándola y diciéndole que permaneciera quieta, indicó el jurado.

Inmediatamente, la afectada abandonó la casa y pidió un taxi con rumbo hacia la casa de un amigo, donde reportó a la policía lo que había sucedido poco después de las 6:30 horas. Shane Baldwin fue arrestado en su vivienda tres horas más tarde.

Sin embargo, el vendedor de 31 años negó todo delito, y dijo a los oficiales que había caído encima de ella cuando caminaba con dirección a su habitación después de usar el baño.

Cuando fue entrevistado por segunda ocasión, Baldwin fue confrontado a las evidencias de ADN. Pero él insistió en que no había tenido sexo con la mujer y dijo a las autoridades que su ADN podía haberse transferido debido a que había usado los pantalones de pijama que se le prestaron a la afectada.

Al informársele que eso no era científicamente posible, Baldwin expuso a la policía que ambos habían tenido sexo consensuado, el cual según él fue iniciado por la víctima.

Durante el juicio celebrado esta semana, la fiscal Abigail Husbands describió lo que había ocurrido a la víctima de violación.

Husbands agregó que Shane Baldwin había sido condenado bajo "claras y convincentes" evidencias, y ordenó un reporte para evaluar el nivel de riesgo que él representa para el público.

Cuando se daban las evidencias, Shane le dijo al jurado que él y la afectada se habían embriagado durante una noche en Rochester, Kent. Aseguró que habían tomado ron y vodka durante la noche, y que terminaron "bailando coquetamente" en un club nocturno.

Baldwin declaró que tuvieron sexo después de que él tropezara, en la oscuridad, con la esquina de la cama en la que estaba ella, y de que aterrizara sobre el pecho de la mujer. Aseguró que la mujer comenzó a tocarlo íntimamente y después desabrochó los botones de su pijama para tener sexo consensuado por cuatro o cinco minutos.

El acusado dijo a la corte que ella estaba "respondiendo positivamente" cuando él la besó en sus senos.

Sin embargo, la mujer aseguró haber sido víctima de violación y describió cómo fue que sucedió todo.

Era como que él estaba tratando de no despertarme. Él regresó a su cuarto. Yo fui al baño y estaba enferma. No podía parar de llorar. El conductor del Uber me preguntó que si qué había pasado. Me preguntó si había sido violada y le dije que sí", continuó la víctima.