Hombre que fue asesinado por un policía intentaba incendiar centro de migrantes

Washington, EU.- El día de ayer sábado se informó que un hombre fue asesinado por un policía de Estados Unidos, pero se ha revelado que el occiso trataba de prender fuego y lanzó bombas incendiarias contra un centro detención de inmigrantes en Tacoma.



Las autoridades señalaron que el hombre incendió un vehículo y trató de explotar un tanque de gas propano e incendiar las instalaciones.



Cuatro agentes que respondieron a una llamada y encontraron al sospechoso armado en las afueras del centro, fueron suspendidos mientras avanza la investigación.



Los hechos aún no han sido aclarados por la Policía de Tacoma, y solo se sabe que dispararon y dieron muerte al hombre, pero se desconoce si este los atacó.



El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó por su parte que ningún empleado del centro "resultó lesionado o estuvo involucrado en este trágico incidente".



Una protesta que estaba programada para hoy en la tarde frente al centro detención se realizará en un lugar diferente debido a que la policía investiga el área del ataque.



El nombre del agresor aún no ha sido divulgado por la Policía de Tacoma.



Numerosas protestas se han realizado en el país contra los centros de detención manejados por empresas privadas como GEO y contra las autoridades de inmigración que han anunciado que este domingo comenzarán redadas masivas en diferentes ciudades del país contra inmigrantes que no han cumplido sus órdenes de deportación.



En respuesta al hecho de hoy, la empresa Grupo GEO, que administra el centro de proceso de inmigrantes de Tacoma culpó a la "mala imagen distorsionada" que se ofrece de estos centros.

Contrario a las imágenes en las noticias sobre otros centros, nuestras instalaciones nunca han estado hacinadas, y nunca han albergado menores sin acompañantes", declaró.