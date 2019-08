Hombre se cae y al realizarse radiografías, los médicos descubren algo raro en su pene

Nueva York, EU.- Un hombre que fue a un hospital para hacerse una radiografía de su rodilla, terminó en shock cuando los doctores descubrieron que su pene se estaba convirtiendo en hueso.

Un hombre de 63 años fue a emergencias, después de que iba caminando y se cayó en la calle sobre su trasero.

No se golpeó la cabeza y poder levantarse tras la caída y seguir caminando sin ayuda, pero su rodilla le comenzó a doler.

Durante la revisión médica, los doctores tuvieron que verificar el estado de su pelvis y que no tuviera huesos rotos pero encontraron algo raro.

Le dijeron que no tenía huesos rotos pero un hueso estaba creciendo en su pene, pero el hombre al parecer no contento con el diagnostico, se fue y no regresó.

Un doctor, Georges El Hasbani de la Universidad de Beirut dijo que estos casos eran sumamente extraño, que solo se tenían 45 casos registrados.

La osificación del pene se deriva de una enfermedad llamada Peyronie, en la que la cicatrización interna hace que el órgano sexual se doblegue bruscamente en una dirección.

El especialista también señaló que el tejido puede volverse hueso cuando se calcifica de más y que puede ocurrir por problemas como el cáncer, deficiencias en la tiroides y enfermedad renal.

Además, sugirieron que un tratamiento podría incluir el uso de analgésicos, dispositivos de estiramiento o de vacío, terapia de onda expansiva o cirugía.