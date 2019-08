"Hoy tengo más fe": Ferdinando Valencia da emotivas palabras después de la misa para Dante

Ciudad de México.- El fallecimiento del mellizo, Dante, hijo del actor Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman, fue anunciado el pasado sábado 3 de agosto y el domingo 4 se realizó una misa de despedida para el pequeño de apenas 3 meses, en la que al final el actor ante las cámaras dio entre lágrimas unas emotivas palabras de agradecimiento a todos aquellos que lo acompañan en su dolor a él y a su esposa.

Es para mi una fortuna que en este lugar donde yo crecí, bajo esta parroquia que me vio crecer con tantas caras de gente que reconozco después de mucho tiempo de verlos a algunos a unos más recientemente, me siento en casa y con ese sentimiento de sentirme en casa es como yo quería que mi hijo Dante se fuera", expresó Ferdinando.

De igual manera señaló que los 100 días que estuvo luchando al lado de su hijo por su salud, aprendió muchas cosas, en los que los procesos tan difíciles que pasaron los transformaron, pero que a pesar de eso y el dolor de ellos, estos valieron la pena pues esto será un testimonio de fe para el público.

Ferdinando durante su mensaje señaló sentirse aún con más fe que antes, a pesar de que su hijo ya no estuviera con él y agradeció entre lágrimas, momento en que su esposa a su lado le ofreció fuerza para continuar, a todos aquellos que lo acompañaban en ese momento y a quienes desde la distancia dieron sus oraciones.

Queremos ser parte de un testimonio de fe para los demás, quiero que sepan que no somos nadie para ser un ejemplo pero de alguna manera hoy tengo más fe, inclusive de mi hijo muerto que la que he tenido siempre, no nos vamos a quejar de Dios nunca, estamos muy agradecidos por cada uno de los días que nos los dio y no vamos a pensar en todos los que nos los quite porque va a seguir aquí."