IMÁGENES: Kourtney Kardashian y Younes Bendjima son vistos juntos de la mano; él le fue infiel con otra mujer en 2018

California, Estados Unidos.- Kourtney Kardashian, de 40 años de edad, parece haber regresado con su exnovio, el modelo argelino de 26 años, Younes Bendjima.

DailyMail consiguió fotografías exclusivas de la estrella de Keeping Up With The Kardashians, donde Kourtney Kardashian sale tomada de la mano con el modelo Younes Bendjima, en las calles de Los Ángeles.

Las imágenes son impactantes, ya que el año pasado el chico había salido con otra mujer, hecho que molestó enormemente a Kourtney que rompió con él rápidamente.

Younes, fue a recoger a la mujer, luego condujo su auto al centro de Los Ángeles, con ella en el asiento del pasajero, para después disfrutar de un almuerzo italiano.

La hermana de Kim y Khloe, sonrió mientras llevaba puesto un vestido corto de camiseta verde oscuro, el cual mostraba sus piernas.

Ambos empezaron a salir en 2016 y a menudo hacían viajes a la ciudad de Nueva York, San Francisco, París y Roma.

TMZ, afirmó en agosto del 2018 que Kourtney terminó con Younes después de haberla engañado, aunque una segunda fuente reveló que el problema era la distancia.