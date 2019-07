IMSS Sonora buscará rescatar el presupuesto para el nuevo hospital en Navojoa

Navojoa, Sonora.- A pesar de que hace tres meses se le instruyó al Gobierno de Navojoa para que entregara la documentación necesaria para solicitar el presupuesto de la construcción del nuevo hospital del IMSS, fue apenas ayer cuando decidieron entregarlos, confirmó la Delegación de este instituto en Sonora.

Aun y cuando ya se venció el plazo para la entrega de esos documentos, será el IMSS Sonora quien gestionará que los recursos para la construcción del nuevo hospital sean incluidos en el presupuesto de 2020, para que no se retrase un año más.

Guillermo Noriega Esparza, delegado del instituto en esta entidad, señaló que son mil 500 millones de pesos lo que se prevé sea lo necesario para la construcción del nuevo nosocomio en Navojoa, donde se dará atención a 133 mil derechohabientes, por lo que la necesidad de que el Ayuntamiento cumpliera con la documentación, era urgente.

La prórroga

El funcionario federal resaltó que el proyecto se encuentra en una fase de prórroga, que se gestionó en el IMSS Nacional, ante la tardanza en la entrega de los documentos como son 'Libertad de Gravamen' por parte del Registro Público de la Propiedad, la 'Constancia de Régimen Jurídico de Propiedad Privada', así como la de 'No Adeudo Fiscal' por parte del Ayuntamiento, y el de 'No Afectación Agraria' que expide la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Hasta esta mañana, personal del Ayuntamiento de Navojoa entregó los papeles, esperemos el estado haga lo mismo durante el transcurso del día. Esta documentación debió estar hace tres meses en nuestras manos para realizar el cabildeo en la Ciudad de México y así hubiéramos evitado estar en esta situación en la que se corre el riesgo de que no se inicie construcción en el 2020”, aseveró Noriega.

Las condiciones

En los trabajos previos para la construcción del nuevo hospital del IMSS, se contemplan una serie de obras de parte del Gobierno del Estado, como el embovedamiento del canal que está justo frente al predio donde se pretende edificar.

La Federación apoya

El delegado del IMSS en Sonora dejó en claro que existe buena voluntad de parte del Gobierno Federal y del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en cumplir con la construcción del nosocomio que vendría a subsanar la situación por la que pasa la actual clínica que ha sido rebasada en sus servicios.

El nuevo hospital será una realidad, pero queremos que sea cuanto antes, sin atrasos, los derechohabientes no pueden seguir esperando”, afirmó Noriega.

Organismos brindan apoyo

El consejero patronal ante el IMSS en Sonora, Gerardo Valdivia Urrea, informó a TRIBUNA que la magna obra podría sufrir un año de atraso por la falta de interés de funcionarios del Ayuntamiento, donde se prevía una politización interna sobre el nuevo hospital.

No puede ser posible que no se asuma el compromiso para que este proyecto se haga lo más pronto posible, es una necesidad para las personas. Lo más lamentable es que sea por unos documentos que no entregó en tiempo y forma el Ayuntamiento de Navojoa”, recalcó.