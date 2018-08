IMSS Sonora motiva a pacientes para combatir diabetes y obesidad

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora mantiene y promueve diversos programas para que los derechohabientes logren una mejor calidad de vida y un mejor control de sus enfermedades, como sucede con Mario Alberto Preciado Adi. El hombre de 38 años, casado y padre de familia, recuerda que llegó a pesar 145 kilos y no tenía los debidos cuidados para regularizar su diabetes, además del sobrepeso que ahora ha reducido hasta los 99 kilos.

“Empecé a ir al IMSS en marzo de 2017 y me metieron al programa de DiabetIMSS, ahí me dijeron que me iban a dar nutriólogo y acondicionamiento físico, cuando llegué aquí ya pesaba 134, me empezaron a dar dietas, ejercicios, con medicamentos ya controlados y empecé a bajar de peso y conforme iba bajando me sentí mejor”, afirmó.

Dijo que dentro del Centro de Seguridad Social (CSS) en Hermosillo le ofrecieron clases anti estrés, depresión, sesiones que desconocía que existían y le recordaron que él pasó por esas etapas sin saber que podían manejar con la ayuda de profesionales en el IMSS.

Recordó que ese conocimiento lo tomó y llevó a casa para compartirlo con su esposa, que también se sumó a sus esfuerzos y tomó los mismos hábitos para perder peso y mejorar su alimentación, situación que se replicó en su hijo e hija y llevó a un cambio en su familia.

Todos creen, dijo, que se trata de una píldora mágica que le ayudó a bajar de peso, cuando en realidad se trata de un fuerte sacrificio que lo ha llevado a reducir el medicamento, al pasar de tres dosis diarias, a una sola para la hipertensión y diabetes.

“Aprendí a vivir con la enfermedad, yo me sentí sano”, declaró Preciado Adi, quien aseveró que ahora puede hacer cosas que jamás pensó volvería a cumplir, como cortarse las uñas de los pies o correr, activación que incluso le ha ganado un ascenso en la empresa para la que trabaja.

Recordó que al principio no sentía el apoyo de su familia, pero que conforme lo vieron adelgazar y progresar, tomaron otra actitud y hablaban de su mejora, lo que le ayudó a elevar su autoestima.

Mario Alberto afirmó que desde su ingreso al CSS, con el apoyo de la doctora Leticia Limones Sepúlveda, encargada de DiabetIMSS y la Trabajadora Social del CSS, Liliana Gutiérrez Valenzuela, sintió una atención personalizada, con un trato digno y un compañerismo de otros pacientes que lo animaron a mejorarse, acción que él repitió con nuevos derechohabientes que iniciaron su proceso de cuidar su salud.

Adelantó que para dar un ejemplo y ante la alta cantidad de menores con sobrepeso y diabetes, contempla dar presentaciones en escuelas, que sean atractivas para que niños y niñas sepan cómo evitar esas enfermedades.

“Yo estoy seguro que si se hace desde niño van a hacer un hábito desde chicos y van a evitar muchas enfermedades, sobrepeso y cosas que yo lo viví y no quiero que lo vivan”, comentó.