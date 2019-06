IMSS recibe 22 demandas por parte de luchadores por negligencias

Torreón, Coahuila.- Tras el caso más reciente de negligencia contra el sector de salud público, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló que 22 luchadores profesionales y amateurs, también han presentado demandas ante las autoridades locales y federales por errores y negligencias.

Misterioso Jr., luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) responsabilizó a médicos de la clínica 16 en Torreón, Coahuila, de la muerte de su hija de 25 años.

El padre de la joven solicitó el expediente clínico, tras el fallecimiento de esta, con lo que descubrieron una serie de inconsistencias, durante la atención de la fallecida.

La dependencia federal detalló que del 2000 al 2018 múltiples luchadores han puesto denuncias de todo tipo, desde tratos indignos hasta negación del servicio sin razón alguna.

Por ello el integrante del CMLL demandó al IMSS, agravando más la situación que ya vive el hospital desde varios años, y presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por tratos discriminatorios y violación a los derechos durante su estadía en el sanatorio.

Sin embargo después de dos meses, al ver que las autoridades no realizaban ninguna acción, Misterioso a través de redes sociales expuso el caso exigiendo que se sancionara a los responsables y dieran una disculpa pública por parte de los implicados.

Esto que sucedió no debió de haber pasado, la reparación de daño no me va a regresar a mi hija, pero sí quiero asegurar el futuro a mis dos nietos de dos años y dos meses. Quiero que los doctores reconozcan su error y pidan una disculpa pública a mi esposa, a mis hijos y a su servidor, porque esto que hicieron no tiene nombre”, condenó el luchador.